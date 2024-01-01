Escuelas en los estacionamientos, CreActivá y oferta educativa: la Cámara se reunió con el Ministro García Zalazar

Alvear

1 de Julio - Directivos de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear se reunieron en la ciudad de Mendoza con el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. La comitiva estuvo integrada por Herman Lorenzo, vicepresidente primero de la institución; Nicolás Alonso, presidente de la Específica de Servicios y Turismo; e integrantes de la Cámara Joven.

El encuentro permitió avanzar en una serie de temas vinculados a la actividad educativa y cultural del departamento. Uno de los ejes fue la oferta educativa local, en el marco de iniciativas que se encuentran próximas a concretarse. También se abordó CreActivá, el congreso destinado a emprendedores y personas con ideas de proyectos que quieran capacitarse y convertir sus ideas en realidad y que se realizará al igual que el año pasado en el departamento.

Otra de las cuestiones que se expuso fue el proyecto de promoción institucional de la Embajadora de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, Guadalupe Pérez Olmos.

Un punto de especial relevancia fue la presencia de las escuelas secundarias en los estacionamientos del Predio Ferial durante la Fiesta Nacional de la Ganadería. La Cámara planteó la necesidad de recuperar esa tradición, que durante años le dio un colorido particular al ingreso al predio y representó una de las experiencias más esperadas por los alumnos. El Ministro García Zalazar se comprometió a trabajar el tema de cara a la próxima edición de la Fiesta.

La reunión se suma a la agenda de gestiones que la Cámara viene desarrollando ante organismos provinciales, con el objetivo de generar condiciones que fortalezcan la actividad educativa, cultural y productiva de General Alvear.

Fuente: Cámara de Comercio