Un motociclista resultó herido tras chocar contra una camioneta

Alvear

2 de Julio - Un joven de 19 años sufrió heridas tras chocar contra una camioneta. Se encuentra hospitalizado.

El conductor de una motocicleta Guerrero 110 cc resultó lesionado tras colisionar contra una camioneta Ford F-100 conducida por un hombre de 45 años de edad, en la intersección de calles San Juan y Sarmiento, alrededor de las 17:30 horas de este miércoles.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el joven circulaba por calle Sarmiento y desobedeció la orden de detención impartida por una movilidad policial, continuando la marcha hasta impactar contra la Ford. Por las lesiones, el muchacho, de 19 años, ue trasladado al hospital "Enfermeros Argentinos", donde le diagnosticaron fractura de peroné y politraumatismos, por lo que quedó internado.

Intervino la Fiscalía de turno.