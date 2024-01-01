Un adolescente fue atacado por cuatro dogos en el barrio San Miguel Arcángel

Alvear

2 de Julio - Un joven de 16 años resultó herido luego de ser atacado por cuatro perros de raza Dogo Argentino cuando caminaba por calle Domínguez, en el barrio San Miguel Arcángel.

Como consecuencia de las mordeduras, el adolescente fue trasladado al Hospital "Enfermeros Argentinos", donde recibió cinco puntos de sutura en el rostro.

En diálogo con la prensa, la madre del joven relató que su hijo se encontraba junto a su novia y que ambos habían ido a visitar a un tío de la chica, quien vive en las inmediaciones del lugar del ataque.

"Venían caminando desde la casa del tío hacia la casa de la novia cuando se les acercaron los perros, que estaban sueltos en la calle. Mi nuera salió corriendo y mi hijo quedó ahí. Los perros lo atacaron y, como pudo, se levantó y corrió de regreso a la casa del tío", contó.

Según explicó, fue el familiar quien dio aviso a la Policía para solicitar una ambulancia. Posteriormente, el adolescente fue trasladado al Hospital "Enfermeros Argentinos" para recibir atención médica.

La madre manifestó además su preocupación por la presencia de los animales sueltos en la vía pública y por las consecuencias que el ataque pudo haber tenido para su hijo. Mientras tanto, se espera la intervención de las autoridades para determinar las responsabilidades correspondientes.