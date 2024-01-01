La DGE suspendió las clases en toda la Provincia

Alvear

2 de Julio - La medida para el turno mañana se debe a la evolución de los pronósticos durante la madrugada con temperaturas bajas extremas.

Debido a los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este jueves 2 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de toda la provincia.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el transcurso de la mañana se evaluarán las condiciones para los turno tarde, vespertino y nocturno.