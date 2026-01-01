Defensa Civil brindó recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Alvear

25 de Junio - Ante las bajas temperaturas que se registran en General Alvear, la Municipalidad, a través de Defensa Civil, recuerda a la comunidad la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y accidentes vinculados a los sistemas de calefacción.

Ante las bajas temperaturas que se registran en General Alvear, la Municipalidad, a través de Defensa Civil, recuerda a la comunidad la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y accidentes vinculados a los sistemas de calefacción.

El director de Defensa Civil, Adolfo Balverde, explicó que es fundamental reforzar la difusión de recomendaciones preventivas. “El monóxido de carbono es un gas que no tiene olor ni color y puede provocar síntomas como mareos, dolores de cabeza, náuseas y vómitos. Ante cualquiera de estas señales, es importante ventilar el ambiente y acudir de inmediato al centro de salud más cercano”, señaló.

Balverde indicó que este gas se genera por la mala combustión de artefactos utilizados para calefaccionar los hogares, por lo que recomendó verificar que las llamas de calefactores y estufas sean de color azul. Una llama amarilla puede ser un indicador de funcionamiento deficiente y de la presencia de monóxido de carbono.

En cuanto a las recomendaciones se recuerda la importancia de mantener despejadas las rejillas de ventilación obligatorias en las viviendas, ya que cumplen una función esencial para la renovación del aire y la prevención de intoxicaciones. También de extremar los cuidados en los ambientes donde se utilizan calefactores sin salida al exterior, procurando una adecuada ventilación.

Por otra parte, el director de Defensa Civil hizo hincapié en los riesgos asociados a la calefacción a leña. En este sentido, recomendó no dejar braseros, salamandras o estufas a leña sin supervisión y verificar que no existan materiales combustibles en las cercanías, para evitar incendios que puedan ocasionar daños materiales o poner en riesgo la vida de las personas.

Finalmente, remarcó que ante cualquier emergencia los vecinos deben comunicarse de inmediato al 911. Desde Defensa Civil y el Municipio se trabaja de manera coordinada con los organismos de respuesta para brindar asistencia rápida ante situaciones de riesgo.