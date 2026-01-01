Niños y adultos mayores podrán disfrutar de la Colonia de Invierno en la pileta climatizada

Alvear

24 de Junio - La Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Deportes y en conjunto con el Club Banco Nación, continúa fortaleciendo las propuestas deportivas y recreativas que se desarrollan en la pileta climatizada. En ese marco, se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de la Colonia de Invierno, destinada a niños y adultos mayores.

La Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Deportes y en conjunto con el Club Banco Nación, continúa fortaleciendo las propuestas deportivas y recreativas que se desarrollan en la pileta climatizada. En ese marco, se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de la Colonia de Invierno, destinada a niños y adultos mayores.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó que las actividades en la pileta se desarrollan con normalidad y, además, informó que la Colonia de Invierno comenzará durante el receso invernal, con propuestas recreativas dentro y fuera del agua.

“Queremos hacer hincapié en la parte recreativa y social, aprovechando este receso para que chicos y adultos puedan disfrutar de actividades diferentes”, señaló Gómez.

La colonia para adultos mayores se llevará adelante los martes y jueves, y será gratuita, mientras que la destinada a niños funcionará los lunes, miércoles y viernes. En ambos casos, las actividades combinarán recreación, integración y natación.

El profesor Hernán Sayago explicó que la propuesta para adultos mayores se desarrollará de 9:30 a 11:30 horas e incluirá gimnasia, juegos recreativos, actividades lúdicas y trabajo en la pileta climatizada. “La experiencia del año pasado fue muy positiva y ya estamos recibiendo numerosas inscripciones”, indicó.

En tanto, la colonia para niños se realizará de 10 a 12:30 horas. Los participantes compartirán actividades recreativas en salón y clases de natación, con una propuesta orientada al disfrute y la socialización durante las vacaciones.

Por su parte, Cristian Sosa, referente del Club Banco Nación, valoró el convenio vigente con el Municipio y destacó el intenso uso que registra la pileta climatizada. “La pileta funciona desde las 9 de la mañana hasta las 21:30 horas, con natación para adultos y el curso de guardavidas. Es un espacio que hoy está siendo aprovechado por toda la comunidad”, expresó.

Las inscripciones para la Colonia de Invierno continúan abiertas en el Polideportivo Municipal. Los interesados deben presentar fotocopia del DNI para completar la documentación correspondiente.