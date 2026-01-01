Se realiza un operativo de castración para controlar la sobrepoblación animal en la zona de las piletas de tratamiento

Alvear

24 de Junio - La Municipalidad de General Alvear lleva adelante un operativo de castración de perros y gatos en el Callejón P, sector donde se encuentran las piletas de tratamiento de líquidos cloacales, con el objetivo de avanzar en el control de la sobrepoblación animal y prevenir problemáticas vinculadas a la zoonosis.

La Municipalidad de General Alvear lleva adelante un operativo de castración de perros y gatos en el Callejón P, sector donde se encuentran las piletas de tratamiento de líquidos cloacales, con el objetivo de avanzar en el control de la sobrepoblación animal y prevenir problemáticas vinculadas a la zoonosis.

La iniciativa surge tras detectar una importante cantidad de perros abandonados en distintos sectores cercanos, especialmente en la zona de la planta de clasificación de residuos.

El trabajo se desarrolla de manera conjunta entre la Dirección de Inspección General, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Asesoría de Gestión Ambiental, en el marco de las acciones que impulsa el municipio para promover la tenencia responsable y el bienestar animal.

Las tareas se extenderán durante toda la presente semana y, de ser necesario, continuarán la próxima, permitiendo llegar a más familias y fortalecer las políticas de bienestar animal en distintos sectores del departamento.