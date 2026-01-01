Robaron una bicicleta del patio de una vivienda

Thursday, 25 De June De 2026
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De acuerdo con la información policial, la víctima dejó una bicicleta todo terreno, rodado 29, marca Ghepard, de color negro y verde, apoyada en una ventana de la parte externa de su domicilio y sin medidas de seguridad.
Minutos más tarde, al salir nuevamente, constató que el rodado ya no se encontraba en el lugar, por lo que dio aviso a la Policía.
Tras la denuncia, se realizaron las actuaciones correspondientes y tomó intervención el ayudante fiscal de turno, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar en la investigación y tratar de dar con los autores del hecho.