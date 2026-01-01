Robaron una bicicleta del patio de una vivienda

Alvear

25 de Junio - Una mujer de 51 años denunció el robo de su bicicleta en un hecho ocurrido durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre calle Artola al 1000, en jurisdicción de Comisaría 14° de General Alvear.

De acuerdo con la información policial, la víctima dejó una bicicleta todo terreno, rodado 29, marca Ghepard, de color negro y verde, apoyada en una ventana de la parte externa de su domicilio y sin medidas de seguridad.

Minutos más tarde, al salir nuevamente, constató que el rodado ya no se encontraba en el lugar, por lo que dio aviso a la Policía.

Tras la denuncia, se realizaron las actuaciones correspondientes y tomó intervención el ayudante fiscal de turno, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar en la investigación y tratar de dar con los autores del hecho.