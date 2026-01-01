Se realizó el simulacro de sismo en la Escuela N° 1-250 “Miguel de Azcuénaga

Wednesday, 24 De June De 2026
|►
|Escuchar:
|
Durante la mañana se recorrieron instalaciones, patios y sectores interiores del establecimiento, verificando las medidas preventivas vigentes, entre ellas extintores, sistemas de cierre de gas y zonas seguras dentro y fuera de la escuela.
El director de Defensa Civil, Adolfo Balverde, explicó: “dentro de la provincia hay ocho simulacros de sismo durante todo el año, tres de los cuales acompaña la Dirección de Defensa Civil. Hoy nos tocó acompañar a la Escuela Miguel de Azcuénaga”.
En relación al trabajo articulado con otras áreas, señaló: “estamos con personal de Defensa Civil y el área de Seguridad e Higiene, que suman una mirada técnica para acompañar y fortalecer el trabajo de las instituciones educativas”.
Finalmente, se indicó que durante las evaluaciones posteriores se observan y corrigen aspectos vinculados a la seguridad edilicia y organizativa de los establecimientos. Este tipo de ejercicios forma parte del trabajo preventivo que se realiza de manera periódica, con el objetivo de fortalecer la prevención y optimizar la respuesta institucional ante eventuales situaciones de riesgo.