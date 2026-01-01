Se realizó el simulacro de sismo en la Escuela N° 1-250 “Miguel de Azcuénaga

Alvear

24 de Junio - En la Escuela N° 1-250 “Miguel de Azcuénaga” se llevó a cabo un simulacro de sismo en el marco del calendario establecido por la Dirección General de Escuelas, que contempla la realización mensual de este tipo de prácticas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. La actividad contó con el acompañamiento de la Dirección de Defensa Civil y el Área de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de General Alvear.

Durante la mañana se recorrieron instalaciones, patios y sectores interiores del establecimiento, verificando las medidas preventivas vigentes, entre ellas extintores, sistemas de cierre de gas y zonas seguras dentro y fuera de la escuela.

El director de Defensa Civil, Adolfo Balverde, explicó: “dentro de la provincia hay ocho simulacros de sismo durante todo el año, tres de los cuales acompaña la Dirección de Defensa Civil. Hoy nos tocó acompañar a la Escuela Miguel de Azcuénaga”.

En relación al trabajo articulado con otras áreas, señaló: “estamos con personal de Defensa Civil y el área de Seguridad e Higiene, que suman una mirada técnica para acompañar y fortalecer el trabajo de las instituciones educativas”.

Finalmente, se indicó que durante las evaluaciones posteriores se observan y corrigen aspectos vinculados a la seguridad edilicia y organizativa de los establecimientos. Este tipo de ejercicios forma parte del trabajo preventivo que se realiza de manera periódica, con el objetivo de fortalecer la prevención y optimizar la respuesta institucional ante eventuales situaciones de riesgo.