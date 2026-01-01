Se realizó en Carmensa un curso de manipulación de carnes y derivados

Alvear

25 de Junio - En el predio de prácticas de la Escuela Preceptora Hilda Mabel de Coria, en Carmensa, se desarrolló el curso de manipulación de carnes y derivados, una propuesta impulsada por la Municipalidad de General Alvear a través de la Dirección de Inspección General.

En el predio de prácticas de la Escuela Preceptora Hilda Mabel de Coria, en Carmensa, se desarrolló el curso de manipulación de carnes y derivados, una propuesta impulsada por la Municipalidad de General Alvear a través de la Dirección de Inspección General.

La capacitación estuvo destinada a estudiantes y personas vinculadas al rubro cárnico de la zona de San Pedro del Atuel. Participaron alumnos de los dos últimos años de la institución educativa, además de trabajadores de carnicerías, elaboradores y vecinos interesados en la temática.

La realización del curso surgió a partir de un trabajo conjunto con las autoridades de la escuela, quienes plantearon la posibilidad de incorporar a los estudiantes debido a la orientación que posee el establecimiento en temas relacionados con la elaboración de alimentos.

Durante la jornada se abordaron contenidos vinculados a la seguridad alimentaria, las condiciones de higiene y las buenas prácticas en la elaboración y manipulación de carnes y derivados, brindando herramientas fundamentales para quienes desarrollan actividades relacionadas con el sector.

Esta capacitación forma parte de una serie de encuentros que buscan fortalecer los conocimientos sobre la correcta manipulación de alimentos. La próxima edición está prevista para septiembre y se realizará en el Honorable Concejo Deliberante, destinada a manipuladores de carnes y derivados de todo el departamento.