Liberaron a Paula Giménez y ya se encuentra en Estambul

Alvear

24 de Junio - Los mendocinos Lucas Aguilera y Paula Giménez fueron liberados este miércoles luego de permanecer detenidos durante un mes en Libia, tras participar de una misión humanitaria internacional que buscaba llevar ayuda a la Franja de Gaza.

La noticia fue confirmada por familiares de los jóvenes, quienes informaron que ambos ya se encuentran en Estambul, Turquía, a la espera de completar los trámites necesarios para regresar a la Argentina.

En diálogo con "Ladran Sancho", durante la mañana de FM Pehuenche, Nora Otin, madre de Paula Giménez, expresó su alegría tras conocer la liberación de los dos mendocinos.

"La verdad que estamos muy contentos, tenemos una sonrisa dibujada en la cara. Hoy nos han sido liberados y ya vimos un video donde estaban llegando a Estambul", relató.

Otin explicó que todavía no pudo mantener una conversación extensa con su hija debido a las dificultades de comunicación. "No tienen teléfonos. Les prestaron uno, pero tenía muy poca batería. Apenas pude hablar un minutito. Me dijo: 'Mamá, estoy libre', y seguimos con eso. Estamos esperando poder hablar más tranquilos", contó emocionada.

La madre de Paula señaló además que, según información que circula de manera extraoficial, los jóvenes habrían sido trasladados a un hotel en Estambul mientras avanzan las gestiones para su regreso al país.

"Estamos hablando con Cancillería Argentina para conocer cómo continúa todo. Ya están libres y en Estambul, pero ahora tienen que volver a la Argentina. Estamos esperando alguna respuesta oficial", indicó.

Finalmente, Nora agradeció el acompañamiento recibido durante estas semanas de incertidumbre y destacó el apoyo de los medios y de la comunidad que siguieron de cerca la situación de los dos mendocinos.

Aguilera y Giménez habían sido detenidos el pasado 24 de mayo cuando integraban una caravana humanitaria internacional que intentaba llegar a Gaza para asistir a la población afectada por el conflicto en Medio Oriente. Su liberación pone fin a semanas de preocupación para familiares, amigos y organizaciones que reclamaban por su libertad.