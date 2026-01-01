Libia informó que liberarán a Paula Giménez y al resto de los detenidos

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23 de Junio - El Gobierno de Libia informó el inicio de procedimientos para expulsar del territorio libio a los integrantes del Convoy Summud Maghreb

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Gobierno de Libia informó este martes el inicio de los procedimientos legales y administrativos para implementar la decisión de expulsar del territorio libio a los integrantes del Convoy Terrestre Summud Maghreb.

Este anuncio constituye un avance importante, pero no reemplaza las garantías urgentes que deben brindarse de manera inmediata. Hasta tanto existan confirmaciones oficiales, comunicación directa con las familias y condiciones efectivas de salida segura, seguimos exigiendo la plena protección de las personas detenidas arbitrariamente en Libia oriental.

Desde la Agencia Nodal, donde trabaja la Alvearense, reclaman que el procedimiento anunciado se realice de forma inmediata, transparente y con garantías para su integridad física y psicológica, con acceso consular, asistencia médica, comunicación con sus familias y condiciones seguras para su salida del territorio libio, al tiempo que exigen al Estado argentino que garantice todas las condiciones necesarias para que Paula Giménez y Lucas Aguilera puedan volver a casa de forma segura y cuidada, brindando la asistencia consular, sanitaria, psicológica y logística que corresponde, tal como es su obligación.