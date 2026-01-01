"Con menos personal y menos presupuesto, Vialidad sigue atendiendo todos los caminos”, aseguró Javier Velazco

Alvear

24 de Junio - El consejero de Vialidad Provincial, Javier Velazco, aseguró que el organismo continúa realizando tareas de mantenimiento en rutas y caminos rurales del sur mendocino, pese a la reducción de recursos humanos y económicos. Lo hizo en diálogo con "Ladran Sancho", en la mañana de FM Pehuenche.

Velazco explicó que actualmente se están ejecutando trabajos sobre la Ruta Provincial 151, una traza que, según indicó, no recibía una intervención integral desde hacía varios años.

"Estamos trabajando sobre la Ruta 151 y ya estamos llegando a la Ruta 152. La idea es continuar con las tareas en ese sector", señaló.

El funcionario reconoció que una de las principales dificultades operativas es la falta de equipamiento para el transporte de áridos, una situación que obliga a buscar alternativas junto a productores y usuarios de los caminos.

"No contamos con bateas propias y eso complica mucho el traslado de material. Por eso estamos dialogando con los productores para encontrar formas de colaboración", explicó.

Velazco también hizo referencia al impacto que tiene la prolongada falta de precipitaciones sobre el estado de los caminos rurales.

"Necesitamos que llueva. Sin humedad es muy difícil consolidar los caminos y mantenerlos en condiciones", sostuvo.

Respecto de los reclamos de vecinos y productores por el deterioro de algunas trazas, reconoció que la demanda supera muchas veces la capacidad de respuesta inmediata del organismo.

"No siempre podemos llegar de un día para otro, pero atendemos todos los caminos. A veces hay que esperar porque existen trabajos programados con anterioridad", afirmó.

En cuanto a las obras de asfaltado, indicó que actualmente no existe financiamiento para pavimentar caminos rurales, aunque mencionó algunas prioridades que figuran dentro de la planificación vial.

Entre ellas destacó la calle 7, entre M y O, y la continuidad de intervenciones vinculadas a la calle G, sectores que presentan un importante tránsito vehicular y reiterados pedidos de los vecinos.

Finalmente, Velazco remarcó que el organismo mantiene su presencia en toda la red vial provincial a pesar de las restricciones presupuestarias.

"Hoy trabajamos con casi un 60 por ciento menos de personal y aproximadamente un 50 por ciento menos de presupuesto, pero seguimos atendiendo una red vial que incluso es más extensa que años atrás", expresó.

Consultado sobre la Ruta Provincial 190, que comunica con Punta del Agua y suele verse afectada durante lluvias intensas, sostuvo que se trata de una problemática compleja por las características geográficas de la zona.

"Se realizan obras y mantenimiento permanente, pero cuando ocurren fenómenos climáticos muy fuertes es imposible ganarle a la naturaleza", concluyó.