Robaron una vivienda deshabitada y se llevaron electrodomésticos y herramientas

Alvear

24 de Junio - Un importante robo fue denunciado durante la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada sobre calle L de General Alvear, jurisdicción de la Comisaría 46°.

Según la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 00:15 horas, cuando autores hasta el momento desconocidos ingresaron a una casa que se encontraba deshabitada y sustrajeron diversos elementos de valor.

El movimiento sospechoso fue advertido por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la presencia de personas en el inmueble.

Entre los bienes denunciados como robados se encuentran tres televisores, un lavarropas, herramientas y una carretilla, entre otros elementos.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial inició las actuaciones correspondientes y dio intervención a la Fiscalía de General Alvear, que quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del robo e identificar a los responsables.

Por el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre el recupero de los elementos sustraídos.