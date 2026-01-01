Alivio para la familia de Paula "Pili" Giménez: pudo comunicarse desde Libia y se encuentra en buen estado

Alvear

18 de Junio - La familia de Paula "Pili" Giménez recibió este jueves una noticia esperada y tranquilizadora. La joven alvearense, que permanece retenida en Libia junto a integrantes de una misión humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza, logró comunicarse con su madre, Nora Otin.

"Me llamó la Pili hace un ratito y, si bien no tienen ni idea de cuándo van a salir de ahí porque no les dicen absolutamente nada, dentro de todo están bastante bien", relató Nora en diálogo con el programa "Ladran Sancho", de FM Pehuenche.

La madre de la joven explicó que los integrantes de la delegación están siendo asistidos por representantes diplomáticos de distintos países y que, según le transmitió su hija, reciben un trato adecuado.

"Los embajadores y cancilleres que se han podido acercar les han llevado libros, cuadernos y lápices para que escriban. Dice que están bien tratados", señaló.

Nora también contó que un médico libio revisó a los integrantes del grupo y les suministró medicamentos. Aunque las condiciones de alojamiento no son las mejores, la preocupación principal de la familia era conocer el estado de salud de Pili.

"Están todos muy doloridos porque duermen en el piso y tienen una colchita muy finita, pero me dijo: 'Estamos bien de salud, estamos comiendo y estamos siendo tratados bien'", expresó.

Según relató, representantes diplomáticos de Italia, España y Portugal han mantenido contacto con los retenidos, mientras continúan las gestiones para resolver la situación.

Aunque persiste la incertidumbre respecto de cuándo podrán recuperar la libertad y continuar su viaje o regresar a sus países, la comunicación de este jueves llevó tranquilidad a familiares, amigos y vecinos de General Alvear que siguen con atención cada novedad.

"Es una alegría y una tranquilidad enorme de saber que está bien de salud", resumió Nora, reflejando el sentimiento de quienes aguardan una pronta resolución del conflicto.