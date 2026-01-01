Carmensa se prepara para los festejos de San Pedro Apóstol

Alvear

17 de Junio - Los preparativos para una nueva edición de los festejos de San Pedro Apóstol avanzan en Carmensa, donde vecinos, instituciones y organizaciones trabajan en las distintas actividades previstas para los días 4 y 5 de julio.

Entre las actividades más esperadas se encuentra el tradicional almuerzo organizado por la Escuela de Educación Técnica N° 4-171 Preceptora Hilda Mabel Coria, cuya comunidad educativa trabaja desde hace meses en la elaboración de los productos que formarán parte del menú.

La delegada distrital Norma Costa, destacó la expectativa que genera la celebración y extendió la invitación a toda la comunidad: “invitarlos a todos, el evento va a ser el 4 y 5 de julio, tenemos actividades los dos días. El 5 ya sabemos que tenemos la parte del desfile y seguimos con las demás propuestas de la fiesta”, expresó y agregó: “el almuerzo es una parte importante, trabajan muchísimo todos los años.”

La directora del establecimiento Emilce Nesteruk, explicó que los estudiantes participan activamente en cada etapa de producción. “Estamos preparando jamón, salame, cebollitas en escabeche y berenjenas. Todo ese trabajo lo hacen los alumnos en las diferentes prácticas de elaboración que tienen a lo largo del año”, señaló.

Además, indicó que la propuesta tiene un fuerte sentido formativo: “la intención es que los estudiantes no solo conozcan el proceso de elaboración, sino también todo el proceso de comercialización de los productos”.

Las tarjetas para el almuerzo ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse en la escuela, a través de docentes de la institución, mediante la Delegación Municipal de Carmensa o por las redes sociales del establecimiento. El valor es de 38 mil pesos e incluye entrada, plato principal, bebidas y postre.