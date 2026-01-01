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FM Pehuenche
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Alvear
Un árbol dejó sin electricidad al centro de ciudad
17 de Junio - Durante la tarde de este miercoles, la caída de un árbol sobre una línea de baja tensión en Avenida Alvear Este (tercera cuadra), producto de tareas de poda realizadas por particulares, provocó la interrupción del servicio eléctrico.
El corte afectó a usuarios desde Avenida Alvear Este hasta calle Alberdi, fue solucionado por personal de Cooperativa CECSAGAL, que trabajó en la reparación del cableado dañado.