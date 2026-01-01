La Policía aprehendió a un menor armado tras un operativo

Alvear

17 de Junio - Este martes, alrededor de las 17:20 horas, personal policial llevó adelante un operativo en la zona de calle L y calle 5, en El Desvío, que culminó con la aprehensión de un menor de 17 años y el secuestro de un arma de fuego.

Según la información oficial, el procedimiento se inició cuando efectivos intentaron identificar a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta sin casco. Al momento de la intervención, los sujetos habrían agredido físicamente a uno de los uniformados, exhibido un arma de fuego y proferido amenazas contra el personal policial.

Ante esta situación, se solicitó apoyo de móviles de distintas dependencias y se desplegó un operativo en las inmediaciones. Tras una persecución, los efectivos lograron aprehender a uno de los involucrados y secuestrar un revólver calibre 22 con municiones, además de la motocicleta en la que se movilizaban.

Por disposición de la Justicia, el menor quedó a disposición de las autoridades competentes. En tanto, el arma de fuego y los demás elementos secuestrados fueron incorporados a la causa.

En el procedimiento trabajó personal de Policía Científica y de la Unidad de Resolución de Casos