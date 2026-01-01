Patricia Palmer y Mario Pasik llegan a General Alvear

Alvear

18 de Junio - Los reconocidos actores Argentinos, traen la obra "Adán y Eva, un amor de aquellos”, al Antonio Lafalla.

Llega al Teatro Antonio Lafalla, la obra "Adán y Eva: Un amor de aquellos", protagonizada por Patricia Palmer y Mario Pasik, y dirección de Diego Ramos, la propuesta combina humor, emoción y reflexión a partir de una historia inspirada en textos del escritor Mark Twain.

La obra cuenta con funciones durante la semana en calle Corrientes, de Buenos Aires, y los fines de semana recorre distintas provincias. En nuestro departamento, se presentará el domingo 21 de junio, a las 20:00 horas, con una entrada general a $45.000, también hay 10% de descuento para jubilados (presencial). Venta en boletería y en la web: https://cineteatrolafalla.alvearmendoza.gob.ar