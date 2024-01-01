Avanzan las obras para restablecer el servicio de agua en varios barrios

Alvear

16 de Junio - Los trabajos destinados a recuperar el suministro de agua potable en los barrios Faustino Andrés, SOEMGA, 21 de Septiembre, El Inmigrante, Alvear I A y B, parte de San Carlos y sectores aledaños se encuentran en su etapa final. Así lo informó el secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, quien explicó que la intervención permitirá normalizar la prestación tras la pérdida de una perforación afectada por un hecho de vandalismo.

Los trabajos destinados a recuperar el suministro de agua potable en los barrios Faustino Andrés, SOEMGA, 21 de Septiembre, El Inmigrante, Alvear I A y B, parte de San Carlos y sectores aledaños se encuentran en su etapa final. Así lo informó el secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, quien explicó que la intervención permitirá normalizar la prestación tras la pérdida de una perforación afectada por un hecho de vandalismo.

“El nexo que estamos ejecutando está prácticamente terminado. Restan algunos detalles, pero va a permitir abastecer con normalidad a todos los vecinos que se vieron perjudicados luego del robo de un tramo de cable en la perforación ubicada en Algarrobo Bonito”, señaló el funcionario.

La obra forma parte de un conjunto de intervenciones que también incluye mejoras vinculadas a las redes de agua y cloacas en la zona. En paralelo, se realizan tareas de aporte de material estabilizado en las calles para favorecer el drenaje y mejorar las condiciones de circulación.

“Esta semana esperamos concluir tanto el nexo como el resto de las tareas complementarias. Son trabajos que apuntan a mejorar los servicios y las condiciones de vida de los habitantes del sector”, indicó Tieppo.

El funcionario destacó además el trabajo coordinado con AYSAM para dar respuesta a la contingencia. “Venimos trabajando de manera conjunta y eso nos ha permitido avanzar con soluciones concretas para los barrios afectados”, afirmó.

Respecto de la perforación dañada, explicó que no podrá recuperarse. “Cuando sustrajeron el cable, una parte quedó dentro del pozo y se produjo un nudo en profundidad. Se realizaron distintos intentos para rescatar la instalación, pero no fue posible recuperar ni siquiera la bomba”, detalló.

La situación representa una pérdida importante, ya que implica no solo la inutilización de la perforación sino también del equipamiento de bombeo. Frente a este panorama, el municipio y AYSAM analizan alternativas para reforzar el abastecimiento en el futuro.

En ese sentido, Tieppo informó que se encuentran evaluando la perforación existente en UGACOOP. “Actualmente se están realizando análisis de calidad de agua para determinar si puede incorporarse al sistema. Si los resultados son favorables, habrá que ejecutar obras complementarias para distribuir el recurso hacia los sectores que lo requieran”, explicó.

Finalmente, señaló que la necesidad de construir una nueva perforación dependerá del funcionamiento de las soluciones actualmente en evaluación. “Si la perforación de UGACOOP resulta apta y el nexo responde de manera adecuada, posiblemente no sea necesario avanzar con otra obra. De lo contrario, habrá que proyectar una nueva perforación”, concluyó.