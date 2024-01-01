Alvear

Alvear Oeste se prepara para el Día de la Bandera

16 de Junio - El distrito celebrará por el Día de la Bandera este sábado 20 de junio en la Plaza Manuel Belgrano. La delegada del distrito, Jimena García explicó el cronograma previsto, comenzando las actividades a las 9:30 con el desayuno destinado a los alumnos que realizarán la Promesa de Lealtad a la Bandera.