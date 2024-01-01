Alvear Oeste se prepara para el Día de la Bandera

Tuesday, 16 De June De 2026
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Alvear Oeste celebrará por el Día de la Bandera este sábado 20 de junio en la Plaza Manuel Belgrano. La delegada del distrito, Jimena García explicó el cronograma previsto, comenzando las actividades a las 9:30 con el desayuno destinado a los alumnos que realizarán la Promesa de Lealtad a la Bandera.
Siguiendo con el Acto Protocolar, desfile y por la tarde desde las 14:30 horas espectáculos artísticos, con la participación de Alma y Raíz, Fede Toledo, Ballet Municipal, De Buena Cepa y la muestra artística de Omar Olivera.