La Policía Rural decomisó productos cárnicos de dudosa procedencia en Alvear

Alvear

5 de Junio - La intervención se realizó en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato que desarrolla la Policía de Mendoza para fortalecer los controles sobre la comercialización de carne y proteger la producción ganadera.

La Policía Rural, en conjunto con inspectores de la Ley Federal de Carnes, desplegó este jueves un operativo de control en un comercio de General Alvear, donde detectó productos cárnicos cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Durante la inspección, realizada en un local ubicado sobre Ruta 202, el personal constató irregularidades vinculadas a la trazabilidad de la mercadería. Por este motivo, procedió al decomiso de 12,8 kilogramos de pollo, 6,5 kilogramos de carne de cerdo y 6,5 kilogramos de chacinados, lo que totalizó más de 25 kilogramos de productos cárnicos de dudosa procedencia.

Tomó intervención la Oficina Fiscal de Comisaría 26, que dispuso el secuestro de la mercadería y las actuaciones correspondientes en el marco del artículo 201. Posteriormente, personal especializado avanzó con el decomiso de los productos.

Desde la Dirección de Ganadería se realizó la toma de muestras con el objetivo de determinar si se trata de carne equina. Las muestras fueron remitidas al laboratorio del organismo, donde se efectuarán los análisis correspondientes. Actualmente, se aguarda el informe final con los resultados.

Además, desde el Ministerio de Producción destacaron la importancia de este tipo de controles, que se realizan de manera articulada con las fuerzas de seguridad, con el objetivo de prevenir la comercialización de productos de origen ilegal y garantizar las condiciones sanitarias de los alimentos que llegan a la población.