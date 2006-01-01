La Multisectorial de General Alvear repudió los dichos de Zalazar y reivindicó la defensa del agua

Alvear

5 de Junio - La Multisectorial de General Alvear emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante, Carlos Zalazar, quien días este jueves protagonizó un fuerte cruce con representantes ambientalistas durante una reunión en la que se debatió sobre proyectos mineros en la provincia.

En el documento, la organización expresó su "profunda preocupación" por las manifestaciones del titular del cuerpo legislativo y consideró que sus expresiones "no se corresponden con la responsabilidad institucional que exige el cargo que ocupa".

La entidad sostuvo que los dichos de Zalazar evidencian "un marcado desconocimiento del movimiento social, ambiental y ciudadano" que desde 2006 impulsa la defensa del agua en General Alvear y en distintos puntos de Mendoza.

"La defensa del agua no ha sido patrimonio de ningún partido político ni de una gestión determinada", señalaron desde la Multisectorial, al tiempo que remarcaron que se trata de "una causa colectiva" sostenida por vecinos, productores, organizaciones e instituciones a lo largo de los años.

En otro tramo del comunicado, la organización defendió la legalidad del pedido realizado ante el Concejo Deliberante para que se expida sobre el proyecto de exploración de litio "Don Luis y Otros". Según explicaron, la solicitud se basa en el cumplimiento de la Ley Provincial 7722, que contempla la emisión de dictámenes sectoriales por parte de los municipios potencialmente afectados.

"No se trata de un capricho ni de una interpretación antojadiza, sino del respeto a una norma vigente", afirmaron.

La Multisectorial también recordó que en 2014 se requirió un dictamen similar para el proyecto Hierro Indio, siguiendo el mismo criterio institucional.

Además, el espacio rechazó las descalificaciones dirigidas hacia quienes participan en la discusión pública sobre la actividad minera y reivindicó el derecho ciudadano a intervenir en los debates vinculados al ambiente y los recursos naturales.

"La democracia se fortalece con más participación, más información y más respeto, nunca con agravios o intentos de deslegitimar las preocupaciones de la ciudadanía", señalaron.

Finalmente, la organización exigió respeto por las leyes vigentes, las instituciones y la comunidad alvearense, y ratificó su decisión de continuar participando "de manera responsable, informada y respetuosa" en todos los ámbitos donde se discuta el futuro de los recursos naturales de Mendoza.

El comunicado se conoció luego de la polémica generada por las declaraciones de Zalazar durante una reunión en el Concejo Deliberante, donde el dirigente cuestionó duramente a los ambientalistas que reclamaban una postura institucional sobre distintos proyectos mineros en la provincia.