El Consejo de Bromatología provincial se reúne en General Alvear

Alvear

5 de Junio - Hoy viernes, hasta las 16 horas, en Casa Salonia se desarrolla una reunión del Consejo Bromatológico de Mendoza, que convoca a responsables y profesionales de Bromatología de los distintos municipios de la provincia y se realiza mensualmente.

Hoy viernes, hasta las 16 horas, en Casa Salonia se desarrolla una reunión del Consejo Bromatológico de Mendoza, que convoca a responsables y profesionales de Bromatología de los distintos municipios de la provincia y se realiza mensualmente.

Durante la jornada se analizarán problemáticas comunes vinculadas a la seguridad alimentaria, entre ellas la venta clandestina de carne, las enfermedades transmitidas por alimentos, la actividad gastronómica y la comercialización de productos a través de redes sociales.

El jefe del Departamento de Inocuidad Alimentaria, Daniel Rabino, destacó la importancia del trabajo articulado entre los municipios y señaló: “en estas reuniones hacemos un intercambio de situaciones que se van planteando en cada departamento y nos sirve de experiencia a todos, no solo para opinar, sino también para retroalimentarnos y apoyarnos entre nosotros cuando hace falta”.

El Consejo Bromatológico funciona desde hace casi diez años y constituye un espacio clave para coordinar acciones de prevención, control y capacitación vinculadas a la inocuidad y seguridad de los alimentos en toda la provincia.