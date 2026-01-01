Decenas de personas marcharon en Alvear al cumplirse un nuevo aniversario de "Ni Una Menos"

Alvear

3 de Junio - Con una importante convocatoria, General Alvear volvió a sumarse este miércoles a la consigna "Ni Una Menos". cientos de personas participaron de una movilización que recorrió la avenida Alvear Oeste desde el kilómetro cero hasta la Plaza Carlos María de Alvear, donde se realizaron intervenciones y mensajes alusivos a la lucha contra la violencia de género.

La marcha reunió a mujeres, jóvenes, familias y vecinos que se manifestaron para reclamar el fin de los femicidios y exigir políticas públicas que garanticen la prevención y el acompañamiento de las víctimas de violencia.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presencia de Fabio Páez, padre de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en 2015 en Rufino, Santa Fe. El crimen de Chiara fue uno de los hechos que impulsó el nacimiento del movimiento "Ni Una Menos" y marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia machista en Argentina.

Durante su participación, Páez agradeció el acompañamiento de los alvearenses y destacó la importancia de sostener el reclamo colectivo. “Esta lucha es de todos y de todas”, expresó ante los presentes, al tiempo que recordó que miles de mujeres han sido víctimas de la violencia en el país durante los últimos años.

Asimismo, remarcó la necesidad de continuar trabajando para erradicar la violencia de género y cuestionó las falencias existentes en distintos ámbitos del Estado para prevenir estos hechos. También llamó a las nuevas generaciones a involucrarse activamente en la construcción de una sociedad más justa y segura para las mujeres.

La movilización se desarrolló de manera pacífica y estuvo cargada de mensajes de reflexión, memoria y compromiso. A once años de aquella histórica primera marcha del 3 de junio de 2015, "Ni Una Menos" volvió a hacerse escuchar en General Alvear, renovando el reclamo por una sociedad libre de violencias y reafirmando la necesidad de mantener viva una lucha que continúa vigente.