Las cámaras de monitoreo continúan fortaleciendo la prevención

Alvear

5 de Junio - Se continúa consolidando su sistema de monitoreo como una herramienta fundamental para la prevención, el cuidado de los vecinos y el acompañamiento permanente a las fuerzas de seguridad. A través de una importante inversión en tecnología y control, las cámaras municipales permiten detectar situaciones de riesgo, colaborar en distintos procedimientos y brindar una respuesta más rápida ante hechos que afectan a la comunidad.

La Municipalidad de General Alvear continúa consolidando su sistema de monitoreo como una herramienta fundamental para la prevención, el cuidado de los vecinos y el acompañamiento permanente a las fuerzas de seguridad. A través de una importante inversión en tecnología y control, las cámaras municipales permiten detectar situaciones de riesgo, colaborar en distintos procedimientos y brindar una respuesta más rápida ante hechos que afectan a la comunidad.

En conferencia de prensa, el responsable de la Policía de Tránsito Municipal, Luis Alcaíno, informó que en los últimos días el sistema de cámaras permitió detectar un ilícito en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Gracias al seguimiento realizado desde el centro de monitoreo municipal, preventores y efectivos policiales pudieron intervenir rápidamente, aportando información clave para el procedimiento.

Asimismo, Alcaíno destacó otro hecho de gran relevancia ocurrido en el barrio San Carlos, donde las cámaras municipales permitieron localizar a un menor de edad que era intensamente buscado. Tras ser identificado mediante el sistema de monitoreo, se activó el protocolo correspondiente y el menor pudo ser restituido a su familia.

Estos resultados reflejan la importancia de contar con herramientas tecnológicas al servicio de la comunidad y ponen en valor una política pública que busca fortalecer la prevención en cada rincón del departamento. Actualmente, el sistema de monitoreo municipal cuenta con cámaras distribuidas en plazas, espacios públicos, barrios, zonas rurales y accesos estratégicos de General Alvear, funcionando de manera permanente para colaborar con las tareas de control y seguridad.

Además de su función preventiva, las imágenes registradas constituyen un recurso fundamental para el esclarecimiento de distintos hechos, aportando material que puede ser requerido por la Justicia en el marco de investigaciones judiciales.

Desde la gestión del intendente Alejandro Molero se continúa avanzando en acciones concretas que permitan brindar más herramientas para el cuidado de los alvearenses, entendiendo que la prevención, la tecnología y el trabajo coordinado entre instituciones son pilares fundamentales para seguir construyendo una comunidad más segura, ordenada y con mayores oportunidades para todos.