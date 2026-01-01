Zalazar cruzó a ambientalistas y lanzó duras críticas políticas durante un reclamo por proyectos mineros

Alvear

4 de Junio - Un fuerte cruce se produjo este jueves en el Concejo Deliberante cuando representantes de organizaciones ambientales solicitaron que el cuerpo legislativo se expidiera sobre distintos proyectos mineros impulsados en la provincia, entre ellos el proyecto Don Luis.

Durante el intercambio, el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Zalazar, respondió a los planteos con duras críticas de contenido político, vinculando a los manifestantes con gobiernos anteriores y responsabilizándolos por la situación económica del país.

"Se robaron todo. Un PBI entero. Ahora todos los dirigentes de ustedes están presos", expresó Zalazar ante los presentes.

El titular del cuerpo también rechazó los cuestionamientos dirigidos al Gobierno nacional y sostuvo que las dificultades actuales son consecuencia de administraciones anteriores. "No vengamos ahora a reclamarle a un gobierno que lleva sólo 2 años, que es culpable de absolutamente todo", afirmó.

En otro tramo de su intervención, agregó: "¿Ustedes qué pensaban? ¿Que Alvear no iba a tener consecuencias del choreo que se mandaron?".

Salazar defendió además la postura de los siete concejales que no acompañaron el pedido impulsado por los ambientalistas y aseguró que la decisión responde a una visión sobre la situación que atraviesa el país.

"Nosotros, los siete concejales que no firmamos las notas, somos conscientes de la situación de este país. Y lo único que estamos tratando de hacer es poner nuestro grano de arena para salir adelante", manifestó.

La reunión había sido convocada en el marco de los reclamos de organizaciones ambientales que buscan una definición institucional del Concejo Deliberante respecto de los proyectos mineros que avanzan en Mendoza.

Las declaraciones de Zalazar generaron malestar entre algunos de los asistentes, quienes habían concurrido para plantear su preocupación por el desarrollo de emprendimientos mineros en la provincia.

