Fabio Páez participó de la marcha Ni Una Menos en General Alvear: “Esta lucha es de todos y de todas”

Alvear

3 de Junio - En el marco de una nueva movilización por "Ni Una Menos" realizada este miércoles sobre la avenida Alvear Oeste, participó Fabio Páez, padre de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en 2015 en Rufino, Santa Fe, cuyo femicidio se convirtió en uno de los hechos que impulsó el nacimiento del movimiento en todo el país.

Durante la concentración, Páez agradeció la presencia de los participantes y destacó la importancia de mantener vigente el reclamo contra la violencia de género.

“Quiero agradecer esta marcha, la cantidad de chicas que vinieron. Es muy duro para mí hablar de esto, pero quiero agradecerles porque esta lucha es de todos, de todos y de todas”, expresó.

El padre de Chiara sostuvo que la problemática trasciende a las familias directamente afectadas y remarcó que se trata de una causa colectiva. “Siempre digo que es una lucha de las familias, de madres y padres. Es una lucha de la gente buena contra los delincuentes que nos matan a nuestras chicas”, señaló.

Páez manifestó su preocupación por la persistencia de los femicidios y homicidios de mujeres en el país. “Desde 2011 hasta hoy hubo más de 3.400 mujeres muertas por homicidio, lo cual es una locura. Una vida que perdemos es muchísimo porque destroza a toda una familia y a toda una sociedad”, afirmó.

Asimismo, consideró que, a pesar de la visibilización lograda por el movimiento, todavía queda mucho por hacer. “La muestra está en que seguimos teniendo casi la misma cantidad de homicidios que hace once años atrás. Entonces uno se pregunta qué cambió”, reflexionó.

En otro tramo de su mensaje, hizo un llamado a las nuevas generaciones a continuar impulsando los cambios necesarios. “Yo creo que son ustedes los que tienen que luchar, los que tienen que sacar esto adelante, porque si no siempre vamos a estar chocando con lo mismo”, indicó dirigiéndose a los jóvenes presentes.

Finalmente, cuestionó el funcionamiento de las instituciones encargadas de prevenir y atender situaciones de violencia de género. “El sistema judicial está fallando mucho. Falta muchísimo por hacer. Falta atención a las mujeres y faltan recursos como las comisarías de la mujer en muchos lugares del país”, concluyó.

La marcha en General Alvear formó parte de las actividades realizadas en distintos puntos de Argentina al cumplirse un nuevo aniversario del primer "Ni Una Menos", la histórica movilización que desde 2015 reclama el fin de la violencia machista y los femicidios.