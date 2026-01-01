Comienza la cuenta regresiva para una verdadera fiesta del deporte motor

Deportes

1 de Junio - La cuenta regresiva ya comenzó y General Alvear se prepara para recibir la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional, que se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio. Durante los últimos días, personal municipal y organizadores han trabajado intensamente en la puesta a punto del circuito y de toda la infraestructura necesaria para brindar un espectáculo de primer nivel.

La cuenta regresiva ya comenzó y General Alvear se prepara para recibir la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional, que se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio. Durante los últimos días, personal municipal y organizadores han trabajado intensamente en la puesta a punto del circuito y de toda la infraestructura necesaria para brindar un espectáculo de primer nivel.

El director de Turismo, Gustavo García, destacó que ya comenzaron las tareas de armado en el predio y recordó que las entradas anticipadas continúan a la venta en el Informador Turístico a $20.000 para ambos días. Además, adelantó que se realizará una presentación promocional en San Rafael para difundir el evento e invitar a los vecinos a sumarse a esta gran propuesta deportiva.

Por su parte, el piloto alvearense Julio Quiroga expresó su satisfacción por volver a tener una fecha nacional en el departamento y valoró el esfuerzo de todos los equipos que trabajan para que el campeonato sea un éxito. También resaltó la calidad del circuito, diseñado por especialistas y preparado para ofrecer una competencia de alto nivel.

Con la llegada de pilotos, equipos y visitantes de distintos puntos del país, el Campeonato Argentino de Motocross promete convertirse en una verdadera fiesta del deporte motor, con impacto no solo en lo deportivo, sino también en la actividad turística y económica de General Alvear.