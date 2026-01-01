FÚTBOL: La punta es “Verde”

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1 de Junio - Ferro ganó y aprovechó el empate de Pacífico para ser el único líder. También ganaron Boca, Andes y Real del Padre.

Partido por Partido:

CA Colón 0-2 Ferro CO

Con tantos de David Icuza y Edgardo Manzano, el elenco de Alvear Oeste venció al “Rojinegro” y finalizó en primer lugar la primera parte del Campeonato.

CA Villa Atuel 1-1 SC Pacífico

La “Topadora Roja” frenó el andar del “Lobo”.

Mauricio Dalseco puso en ventaja la visita, mientras que Villa Atuel lo igualó gracias al tanto de Emanuel Morales.

Boca de La Escandinava 1-0 SC Argentino

El “Xeneize” ganó sobre la hora un duelo clave por la permanencia, para estar tranquilo. Franco Barrera, el autor del único tanto del encuentro.

USyD Bowen 1-2 Andes FC

El “Croto” se lo dio vuelta al “Naranja” y le arrebató el 3º puesto a Colón.

Jesus Funes puso en ventaja a Bowen cuando comenzaba el juego, pero Tomas Lucero y Fabricio Moyano, le dieron el triunfo a la visita.

Colonia López 0-1 Real del Padre

En un duelo fundamental por mantener la categoría, el “Azul” le ganó a domicilio a la “Academia”.

Rodrigo Collado, de penal, marcó el único tanto del encuentro.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 9 Fechas:

1º Ferro CO 24 Pts

2º SC Pacífico 23 Pts

3º Andes FC 17 Pts

4º CA Colón 15 Pts

5º USyD Bowen 13 Pts

6º Boca de La Escandinava 12 Pts

7º CA Villa Atuel 11 Pts

8º Real del Padre 7 Pts

9º SC Argentino 6 Pts

10º Colonia López 1 Pt

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche