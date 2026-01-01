FÚTBOL: La punta es “Verde”

Monday, 1 De June De 2026
|►
|Escuchar:
|
Partido por Partido:
CA Colón 0-2 Ferro CO
Con tantos de David Icuza y Edgardo Manzano, el elenco de Alvear Oeste venció al “Rojinegro” y finalizó en primer lugar la primera parte del Campeonato.
CA Villa Atuel 1-1 SC Pacífico
La “Topadora Roja” frenó el andar del “Lobo”.
Mauricio Dalseco puso en ventaja la visita, mientras que Villa Atuel lo igualó gracias al tanto de Emanuel Morales.
Boca de La Escandinava 1-0 SC Argentino
El “Xeneize” ganó sobre la hora un duelo clave por la permanencia, para estar tranquilo. Franco Barrera, el autor del único tanto del encuentro.
USyD Bowen 1-2 Andes FC
El “Croto” se lo dio vuelta al “Naranja” y le arrebató el 3º puesto a Colón.
Jesus Funes puso en ventaja a Bowen cuando comenzaba el juego, pero Tomas Lucero y Fabricio Moyano, le dieron el triunfo a la visita.
Colonia López 0-1 Real del Padre
En un duelo fundamental por mantener la categoría, el “Azul” le ganó a domicilio a la “Academia”.
Rodrigo Collado, de penal, marcó el único tanto del encuentro.
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 9 Fechas:
1º Ferro CO 24 Pts
2º SC Pacífico 23 Pts
3º Andes FC 17 Pts
4º CA Colón 15 Pts
5º USyD Bowen 13 Pts
6º Boca de La Escandinava 12 Pts
7º CA Villa Atuel 11 Pts
8º Real del Padre 7 Pts
9º SC Argentino 6 Pts
10º Colonia López 1 Pt
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche