Se realizó un encuentro de Mini Vóley en el "Deportistas Alvearenses"

Deportes

26 de Mayo - Este sábado se realizó un encuentro de Mini Vóley en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, organizado por la Dirección de Deportes del Municipio y con la participación de niños y niñas de categorías premini, mini y sub 13.

Este sábado se realizó un encuentro de Mini Vóley en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, organizado por la Dirección de Deportes del Municipio y con la participación de niños y niñas de categorías premini, mini y sub 13.

De la jornada participaron equipos de Bowen, Ferro, Pacífico, Instituto San Antonio, Colegio Santo Tomás Moro y del Polideportivo, en una actividad que reunió a jugadores, profesores y familias para compartir una tarde de deporte, integración y recreación.

El encuentro permitió continuar fortaleciendo el vóley formativo en General Alvear, con una importante participación de niños en las categorías iniciales y un crecimiento sostenido de la disciplina en los distintos clubes e instituciones deportivas del departamento.

Quienes deseen sumarse a las clases de vóley pueden acercarse al Polideportivo Deportistas Alvearenses los lunes y miércoles desde las 16 horas. También hay actividades en los distritos.