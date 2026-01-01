AJEDREZ: La Escuela Municipal con importantes logros en el "Día de la Patria", en San Rafael

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27 de Mayo - Una delegación de 7 jugadores Alvearenses participó del torneo “Día de la Patria”, en San Rafael, logrando 4 Campeones.

El pasado lunes se disputó en instalaciones del Club de Ajedrez San Rafael, en la UTN, el torneo denominado “Día de la Patria”, donde participaron jugadores de San Rafael, General Alvear, Malargüe, Mendoza y San Luis.

En Sub 8, Santiago Durán, actual Campeón Provincial de la Categoría, se coronó Campeón de manera indiscutida, mostrando muy buen nivel.

Principales Posiciones Categoría Sub 8:

1º Santiago Durán (Gral. Alvear)

2º Ernesto Seitz (San Rafael)

3º Tello Valentino (San Rafael)

Mejor Dama: Inés Montes de Oca (San Rafael)

En Categoría Sub 10, se vivieron momentos apasionantes, ya que los Alvearenses Román Alfano y Juan Antonio Durán, compartieron el Primer lugar, y en una definición mano a mano, a 2 partidas rápidas, el Oro quedó para Alfano y la Plata para Durán.

Principales Posiciones Categoría Sub 10:

1º Román Alfano (Gral. Alvear)

2º Juan Antonio Durán (Gral. Alvear)

3º Matías Pelayes (San Rafael)

En Sub 12, el Campeón fue León Pimentel, que logró imponerse ante duros rivales, quedándose con el primer lugar.

Principales Posiciones Categoría Sub 12:

1º León Pimentel (Gral. Alvear)

2ª Kidora Muñoz (Mendoza)

3º Julián Gajardo (San Rafael)

Mejor Dama: Valentina Zingaretti (San Rafael)

En Sub 14, los representantes Alvearenses fueron Nicolás Blanco, que obtuvo un muy buen 3º puesto, y Ulises González, que finalizó 6º.

Principales Posiciones Categoría Sub 14:

1º Santiago Mamani (San Rafael)

2º Juan Cruz Pierre (San Rafael)

3º Nicolás Blanco (Gral. Alvear)

Dentro de la categoría Sub 16 no hubo participantes Alvearenses, y el podio quedó en manos del “Puntano” Jeremías Vera.

Principales Posiciones Categoría Sub 16:

1º Jeremías Vera (San Luis)

2º Ludmila Bernales (Malargüe)

3º Matías Castellanos (San Rafael)

En Sub 18 tampoco hubo alvearenses. Campeona resultó la fuerte jugadora Sanrafaelina Tatiana Cruzate.

Principales Posiciones Categoría Sub 18:

1ª Tatiana Cruzate (San Rafael)

2º Emilio Bernales (Malargüe)

3º Jennifer Montenegro (Malargüe)

Mejor Dama: Catalina Figueroa (Malargüe)

Benjamín Ayala, fue el único Alvearense en Sub 20, y se quedó con el torneo, sin mayores sobresaltos, dejando a las claras su muy buen presente.

Principales Posiciones Categoría Sub 20:

1º Benjamín Ayala (Gral. Alvear)

2º Exequiel Ramírez (San Rafael)

3º Santiago Muñoz (San Rafael)

Mejor Dama: Dana Montenegro (Malargüe)

La delegación Alvearense, contó con el acompañamiento de las familias, y estuvo a cargo del Profesor Sebastián Lieby.