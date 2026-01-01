AJEDREZ: Comenzó la Liga Departamental Juvenil 2026

Deportes

31 de Mayo - El Polideportivo “Deportistas Alvearenses” fue sede del encuentro que reunió un muy buen número de ajedrecistas de distintas Escuelas del departamento.

Con 28 jugadores de distintas Escuelas del departamento arrancó este sábado, una nueva edición de la liga que desde hace años, promueve el juego ciencia entre adolescentes.

La Liga es organizada en conjunto por la Agrupación Alvearense de Ajedrez, La Escuela Municipal de Ajedrez y el Círculo de Ajedrez del Sur Mendocino, con apoyo de las Direcciones de Deportes y Educación de la Municipalidad de General Alvear, y está compuesta por cuatro torneos durante el año, que premia a los dos mejores con la posibilidad de disputar el Octogonal Final por el título de Campeón departamental.

Tras un reñido desempate, el múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Juan Sebastián Lieby, de la Escuela “Barraquero”, Sub Campeón 2025 de la Liga, se quedó con el primero de los torneos.

El primer lugar fue definido por desempate a 4 partidas rápidas, ya que Lieby igualó en puntos con el actual Sub Campeón Provincial Sub 18, Elías Mattus, de la Escuela “Preceptora Hilda Coria”, de San Pedro del Atuel, que quedó en segundo lugar.

El tercer puesto quedó en manos de unas de las interesantes apariciones ajedrecísticas del último año, Juan Ignacio Martínez Iriarte, de la Escuela de Agricultura.

Además de premiar a los integrantes del Podio, la organización distinguió a los mejores de cada Categoría:

Categoría Sub 14:

1º Franco Cerda (Esc. J. Barraquero)

2º Gaetano Oliva (Esc. Agricultura)

3º Santino Lucero (Esc. Agricultura)

Categoría Sub 16:

1º Pablo Cornejo (Colegio San Martín)

2º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura)

3º Ignacio Martínez (Esc. J Barraquero)

Categoría Sub 18:

1º Julián Aguirre (Esc. Agricultura)

2º Ángel Kapluk (Esc. J Barraquero)

Categoría Sub 20:

1º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto)

2º Benjamín García (Esc. Río Atuel)

3º Gabriel Díaz (Esc. Agricultura)

Categoría Damas:

1º Carla Paglione (Esc. Agricultura)

2º Jazmín Albarello (Esc. Agricultura)

3º Alma Iglesias (Esc. Agricultura)

Tabla de Posiciones Liga Juvenil 2026 (Disputado un torneo):

1º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 15 Pts

2º Elías Mattus (Esc. Preceptora Hilda Coria) 13 Pts

3º Juan Ignacio Martínez Iriarte (Esc. Agricultura) 11 Pts

4º Carla Paglione (Esc. Agricultura) 9 Pts

5º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 7 Pts

6º Pablo Cornejo (Colegio San Martín) 5 Pts

7º Franco Cerda (Esc. J. Barraquero) 4 Pts

8º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto) 3 Pts

9º Ángel Kapluk (Esc. J. Barraquero) 2 Pts

10º Benjamín García (Esc. Río Atuel) 1 Pt