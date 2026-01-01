FÚTBOL: El “Lobo” goleó y sigue a paso firme

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25 de Mayo - Se jugó la 8ª fecha del torneo “Richard Pérez”, ganaron Pacífico, Andes, Argentino y Ferro.

Partido por Partido:

SC Pacífico 4-0 USyD Bowen

Con tantos de Martín López, Agustín Soto, Sebastián Olmedo (de penal), y de Gerónimo Calderón, en contra, el “Lobo” goleó al “Naranja” y sigue en lo más alto, en soledad.

Real del Padre 1-1 Villa Atuel

El clásico Sanrafaelino de la Liga Alvearense terminó igualado. Denis Calderón abrió la cuenta para los “Azules”, en tanto que Simón Alés, igualó para la “Topadora”.

Andes FC 6-0 CA Colón

El “Croto” vapuleó al “Rojinegro” con tantos de Brian Espinosa, Tomás Lucero, Sebastián Cazola, Fabricio Moyano, Tomás Lucero y Nicolás Arce y se metió en zona de clasificación al reducido. Colón, que venía con un buen torneo, continúa 3º.

Ferro CO 3-0 Boca de La Escandinava

El “Verde” goleó al “Xeneixe” con goles de Pablo Sánchez, Fausto Serquera y David Icuza, y no le pierda pisada a Pacífico.

SC Argentino 2-0 Colonia López

En un cotejo importantísimo pensando en el descenso, la “Academia” venció a Colonia con tantos de Marcelo Martínez y Axel Nepsa, y estiró la diferencia, superando a Real del Padre en la tabla.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 8 Fechas:

1º SC Pacífico 22 Pts

2º Ferro CO 21 Pts

3º CA Colón 15 Pts

4º Andes FC 14 Pts

5º USyD Bowen 13 Pts

6º CA Villa Atuel 10 Pts

7º Boca de La Escandinava 9 Pts

8º SC Argentino 6 Pts

9º Real del Padre 4 Pts

10º Colonia López 1 Pt

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche