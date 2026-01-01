FÚTBOL: El “Lobo” goleó y sigue a paso firme

Tuesday, 26 De May De 2026
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Partido por Partido:
SC Pacífico 4-0 USyD Bowen
Con tantos de Martín López, Agustín Soto, Sebastián Olmedo (de penal), y de Gerónimo Calderón, en contra, el “Lobo” goleó al “Naranja” y sigue en lo más alto, en soledad.
Real del Padre 1-1 Villa Atuel
El clásico Sanrafaelino de la Liga Alvearense terminó igualado. Denis Calderón abrió la cuenta para los “Azules”, en tanto que Simón Alés, igualó para la “Topadora”.
Andes FC 6-0 CA Colón
El “Croto” vapuleó al “Rojinegro” con tantos de Brian Espinosa, Tomás Lucero, Sebastián Cazola, Fabricio Moyano, Tomás Lucero y Nicolás Arce y se metió en zona de clasificación al reducido. Colón, que venía con un buen torneo, continúa 3º.
Ferro CO 3-0 Boca de La Escandinava
El “Verde” goleó al “Xeneixe” con goles de Pablo Sánchez, Fausto Serquera y David Icuza, y no le pierda pisada a Pacífico.
SC Argentino 2-0 Colonia López
En un cotejo importantísimo pensando en el descenso, la “Academia” venció a Colonia con tantos de Marcelo Martínez y Axel Nepsa, y estiró la diferencia, superando a Real del Padre en la tabla.
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 8 Fechas:
1º SC Pacífico 22 Pts
2º Ferro CO 21 Pts
3º CA Colón 15 Pts
4º Andes FC 14 Pts
5º USyD Bowen 13 Pts
6º CA Villa Atuel 10 Pts
7º Boca de La Escandinava 9 Pts
8º SC Argentino 6 Pts
9º Real del Padre 4 Pts
10º Colonia López 1 Pt
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche