AJEDREZ: Camilo Lieby, entre los mejores del duro Blitz del “Open de Buenos Aires”

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25 de Mayo - El joven Alvearense finalizó 16º entre 160 jugadores de 16 países en el fuerte torneo del Club Argentino de Ajedrez.

Este domingo por la tarde, en el marco del “Open de Buenos Aires”, se disputó la rama Blitz (3+2), que reunió a muchos de los más fuertes exponentes del juego ciencia nacional, de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Antillas Holandesas, México, Panamá, Estados Unidos, España, Francia e Italia.

El actual Campeón Mendocino Sub 20, logró 6 triunfos, cayendo en 3 ocasiones, finalizando en 16º lugar, entre 160 participantes.

Campeón del certamen resultó el Gran Maestro Chileno Pablo Salinas Herrera, seguido por el Maestro FIDE de Chile Mauricio Marrujo Pardo y el Maestro Internacional Boliviano José Gemy.