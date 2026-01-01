AJEDREZ: Camilo Lieby, entre los mejores del duro Blitz del “Open de Buenos Aires”

Tuesday, 26 De May De 2026
|►
|Escuchar:
|
Este domingo por la tarde, en el marco del “Open de Buenos Aires”, se disputó la rama Blitz (3+2), que reunió a muchos de los más fuertes exponentes del juego ciencia nacional, de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Antillas Holandesas, México, Panamá, Estados Unidos, España, Francia e Italia.
El actual Campeón Mendocino Sub 20, logró 6 triunfos, cayendo en 3 ocasiones, finalizando en 16º lugar, entre 160 participantes.
Campeón del certamen resultó el Gran Maestro Chileno Pablo Salinas Herrera, seguido por el Maestro FIDE de Chile Mauricio Marrujo Pardo y el Maestro Internacional Boliviano José Gemy.