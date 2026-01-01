Presentaron el informe final del censo del deporte en Alvear

Sunday, 24 De May De 2026
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El trabajo se desarrolló en tres etapas: relevamiento territorial, clasificación de la información e informe final. El estudio permitió cuantificar actividades físicas y deportivas, clubes e instituciones, modalidades de acceso, rangos etarios, participación según género y comparar los datos locales con medias provinciales y nacionales.
Durante la presentación, el profesor Néstor Sánchez explicó que el principal objetivo fue “poner en números al deporte de Alvear, algo que no teníamos”. En ese sentido, agregó: “no había un dato estadístico ni un relevamiento amplio sobre cómo la gente accede a las actividades, los aranceles, la actividad privada o la práctica informal”.
El funcionario sostuvo que la información obtenida permitirá orientar mejor los recursos destinados al sector: “este censo nos va a servir para proyectar de una manera más precisa y empezar a destinar herramientas donde realmente hacen falta para sostener el deporte”.
El relevamiento incluyó 42 disciplinas y modalidades de actividad física, divididas entre 22 deportes y 20 prácticas no competitivas. Entre las conclusiones, se detectó un crecimiento sostenido del futsal en deportes grupales, además del avance del básquet, el vóley y el beach vóley durante la temporada estival. También se destacó el incremento del mountain bike, el pádel y el ajedrez en relación con la media nacional.
Sánchez señaló además que el acceso a la práctica deportiva en el departamento presenta valores por debajo de otras ciudades de la provincia, lo que favorece la participación: “General Alvear ofrece muchas alternativas prácticamente gratuitas o de muy bajo costo, y eso influye en que la gente pueda integrarse a las distintas propuestas”.
Otro de los aspectos analizados fue el rol de los dirigentes depo
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