Presentaron el informe final del censo del deporte en Alvear

Deportes

24 de Mayo - La Municipalidad de General Alvear presentó este sábado en Casa Salonia el informe final del censo del deporte, un relevamiento iniciado en agosto del año pasado con el objetivo de obtener datos concretos sobre la realidad deportiva del departamento y planificar futuras políticas públicas.

El trabajo se desarrolló en tres etapas: relevamiento territorial, clasificación de la información e informe final. El estudio permitió cuantificar actividades físicas y deportivas, clubes e instituciones, modalidades de acceso, rangos etarios, participación según género y comparar los datos locales con medias provinciales y nacionales.

Durante la presentación, el profesor Néstor Sánchez explicó que el principal objetivo fue “poner en números al deporte de Alvear, algo que no teníamos”. En ese sentido, agregó: “no había un dato estadístico ni un relevamiento amplio sobre cómo la gente accede a las actividades, los aranceles, la actividad privada o la práctica informal”.

El funcionario sostuvo que la información obtenida permitirá orientar mejor los recursos destinados al sector: “este censo nos va a servir para proyectar de una manera más precisa y empezar a destinar herramientas donde realmente hacen falta para sostener el deporte”.

El relevamiento incluyó 42 disciplinas y modalidades de actividad física, divididas entre 22 deportes y 20 prácticas no competitivas. Entre las conclusiones, se detectó un crecimiento sostenido del futsal en deportes grupales, además del avance del básquet, el vóley y el beach vóley durante la temporada estival. También se destacó el incremento del mountain bike, el pádel y el ajedrez en relación con la media nacional.

Sánchez señaló además que el acceso a la práctica deportiva en el departamento presenta valores por debajo de otras ciudades de la provincia, lo que favorece la participación: “General Alvear ofrece muchas alternativas prácticamente gratuitas o de muy bajo costo, y eso influye en que la gente pueda integrarse a las distintas propuestas”.

Otro de los aspectos analizados fue el rol de los dirigentes depo

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