Deportes

Alvear se prepara para el Campeonato Argentino de Motocross*

24 de Mayo - De cara a la 3° fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará el 6 y 7 de junio en General Alvear, este fin de semana se desarrolló una clínica a cargo del múltiple campeón Joaquín Poli y posteriormente las pruebas libres en el circuito del Autódromo Víctor García, donde pilotos y equipos pudieron conocer las condiciones de la pista.