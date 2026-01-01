Comenzó la venta de entradas para la 3° Fecha del Campeonato Argentino de Motocross en General Alvear

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21 de Mayo - El director de Turismo Gustavo García, el director de Deportes Alberto Gómez y el piloto alvearense Julio Quiroga brindaron información sobre el Campeonato Argentino de Motocross que se disputará los días 6 y 7 de junio en General Alvear.

El director de Turismo Gustavo García, el director de Deportes Alberto Gómez y el piloto alvearense Julio Quiroga brindaron información sobre el Campeonato Argentino de Motocross que se disputará los días 6 y 7 de junio en General Alvear.

Por una parte, informaron que ya se encuentra habilitada la venta digital de entradas en el Kilómetro Cero, de 8 a 18 horas. El valor es de $20.000 para ambas jornadas y ya comenzaron a registrarse consultas y reservas de alojamiento por parte de pilotos y visitantes.

Por otra parte, en cuanto a la organización deportiva, continúan los trabajos en el circuito y el predio donde se realizará la competencia. Además, este sábado habrá nuevas pruebas libres, luego de las jornadas realizadas el fin de semana pasado, con el objetivo de seguir evaluando el trazado de cara al evento nacional.

También se anunció que este viernes, desde las 14 horas, Joaquín Poli brindará una clínica de manejo de motocross abierta a la comunidad.