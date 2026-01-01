Robaron una moto en calle Estanislao Salas

Alvear

26 de Mayo - La víctima, había dejado el vehículo guardado en la cochera.

El hecho ocurrió este lunes, cuando un hombre de 35 años de edad, dejó estacionada una motocicleta Corven Energy 110 cc en el interior de la cochera, ubicada en calle Estanislao Salas al 100, y al regresar, horas más tarde, alrededor de las 23:30 horas, constató que autores ignorados habían violentado el candado del portón de ingreso y sustraído el rodado.

Por disposición judicial, trabajó personal de Policía Científica y PDI, realizándose las actuaciones correspondientes.