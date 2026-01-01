Se firmó un convenio para fortalecer prácticas de estudiantes del IES "Salvador Calafat*

Alvear

23 de Mayo - La Municipalidad de General Alvear firmó un convenio de colaboración con el I.E.S. 9-007 “Dr. Salvador Calafat”, con el objetivo de fortalecer la formación práctica de los estudiantes mediante experiencias vinculadas al ámbito productivo, agrícola y bromatológico del departamento.

La iniciativa fue impulsada junto a la Secretaría de Desarrollo y permitirá que los alumnos realicen prácticas en la Bodega Faraón y en la finca Modelo, además de utilizar el laboratorio de Bromatología municipal para desarrollar actividades técnicas y formativas relacionadas con su preparación académica.

También tendrán la posibilidad de acompañar a inspectores municipales en recorridos e inspecciones a comercios, incorporando conocimientos vinculados al control y la seguridad alimentaria.

El convenio permitirá que los estudiantes complementen su formación académica con experiencias concretas en territorio, favoreciendo el aprendizaje práctico y el contacto directo con distintas áreas de trabajo vinculadas a su futura actividad profesional