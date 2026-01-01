Se firmó un convenio para fortalecer prácticas de estudiantes del IES "Salvador Calafat*

Sunday, 24 De May De 2026
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La iniciativa fue impulsada junto a la Secretaría de Desarrollo y permitirá que los alumnos realicen prácticas en la Bodega Faraón y en la finca Modelo, además de utilizar el laboratorio de Bromatología municipal para desarrollar actividades técnicas y formativas relacionadas con su preparación académica.
También tendrán la posibilidad de acompañar a inspectores municipales en recorridos e inspecciones a comercios, incorporando conocimientos vinculados al control y la seguridad alimentaria.
El convenio permitirá que los estudiantes complementen su formación académica con experiencias concretas en territorio, favoreciendo el aprendizaje práctico y el contacto directo con distintas áreas de trabajo vinculadas a su futura actividad profesional