La Cámara de Comercio recibió a Vialidad Provincial para abordar el estado de los caminos ganaderos

Alvear

23 de Mayo - La Cámara de Comercio, Industria, Agropecuaria y de Servicios de General Alvear fue sede de una reunión de trabajo entre referentes del sector ganadero y autoridades de Vialidad Provincial.

El encuentro, organizado en el marco de las gestiones que la institución lleva adelante en defensa de la producción regional, contó con la presencia del Director Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, junto al delegado de la Zona Sur de la repartición, Javier Velasco, quien además es productor de General Alvear. Por parte de la Cámara, el anfitrión de la jornada fue Agustín Fernández, presidente de la Específica de Ganadería y del Clúster Ganadero de Mendoza.

El eje central del encuentro fue el estado de los caminos ganaderos en el sur provincial, una problemática histórica y recurrente que impacta directamente en la logística y la competitividad de los productores de la región. La reunión también dio lugar a un intercambio sobre la planificación de trabajos concretos que ya en marcha y el diseño de un esquema de trabajo conjunto y coordinado entre el sector privado y el Estado.

Pedidos que ya empiezan a tener respuesta

El encuentro tuvo un punto de partida significativo: algunos de los pedidos que Agustín Fernández había formulado públicamente en el discurso de Apertura de la Expo Ganadera de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas comenzaron a tener respuesta concreta. En aquella oportunidad, el directivo había reclamado, entre otras cosas, una revisión y modificación del modelo de intervención en caminos ganaderos, señalando que los fondos asignados por el gobernador en 2024 para la provisión de áridos aún no se habían ejecutado en los caminos de destino.

La reunión con Vialidad Provincial representa un avance en esa dirección. «Siempre tenemos un vínculo de trabajo y la necesidad muy imperante respecto de mejorar. Es por eso que es tan importante este trabajo en conjunto y lo que hoy ponemos sobre la mesa para potenciar ese trabajo y que realmente tenga frutos del esfuerzo que hace cada uno en su parte», expresó Fernández al término del encuentro.

El presidente de la Específica de Ganadería reconoció que la problemática no se concentra en una sola zona, sino que atraviesa toda la red de caminos rurales. «Todas las rutas tienen alguna particularidad y un desafío grande. Hay un trabajo que se ha ido haciendo, que realmente valoramos y reconocemos, hay rutas que han empezado a trabajarse ya hace un par de años, pero las extensiones son de muchos kilómetros», indicó. En ese contexto, mencionó como ejemplos recurrentes de quejas la ruta 158, la 190 y los caminos sobre la costa del Salado.

Sobre el tipo de acuerdo que se busca articular, Fernández fue claro en que el objetivo no es meramente económico: «Lo que estamos haciendo hincapié es un trabajo en conjunto y de todos los partícipes que hacen a la actividad ganadera. De momento la realidad es una coordinación para hacer un poco más eficientes los recursos que hoy hay disponibles», señaló.

La visión de Vialidad: planificación, diálogo y círculo virtuoso

Osvaldo Romagnoli, quien lleva cinco años al frente de Vialidad Provincial, valoró la predisposición de la Cámara para abrir la mesa de trabajo e identificó en el diálogo institucional la clave para revertir una situación que reconoció como compleja. El funcionario planteó con franqueza que las dificultades del pasado no respondieron a falta de voluntad, sino a la ausencia de una planificación detallada con seguimiento mutuo.

«Lo más importante es que la Cámara ofrece su mesa, sus integrantes que plantean sus inquietudes y que hacen una participación para buscar la mejor solución», destacó Romagnoli, quien también explicó el desafío técnico que implica intervenir en suelos medanosos y arenosos: «Esos materiales hay que transportarlos, hay que hidratarlos y hay que pisarlos. Esa mecánica que parece simple, la logística es más costosa que el propio material», graficó.

El Director Provincial propuso avanzar con un plan de contingencia que garantice la transitabilidad básica en los tramos más críticos antes de encarar mejoras estructurales de mayor alcance. También se refirió a la equidad en la distribución de recursos entre las distintas zonas de la provincia, aclarando que la red de caminos se aborda con criterio geográfico equilibrado.

Sobre las variables que determinan la intervención, sintetizó: «El elemento de tosca para estabilizar la base, la hidratación para poder peinarlo, el árido para cambiar ese material y, en definitiva, esa arteria que le permite al productor sacar su ganado y tener una previsibilidad de su mercado».

Trabajos en marcha en el sur provincial

Javier Velasco, delegado de la Zona Sur de Vialidad y productor local, aportó el detalle de los trabajos que ya se encuentran en ejecución. Según informó, desde hace más de 30 días se trabaja en la ruta 151, donde se aplicó arcilla y se terminó de distribuir el ripio disponible en la cabecera, con equipos de la delegación de General Alvear y apoyo de San Rafael.

Además, confirmó que está planificada la intervención de la ruta 152, que se extiende por casi 90 kilómetros. «Hace muchos años que se venía planificando trabajar en los puntos críticos de esta arteria. A pesar de que son muy poquitos productores, se va a hacer igual», aseguró Velasco, quien destacó la importancia estratégica del tramo para tener una alternativa segura en caso de lluvia. Para esa obra, ya se trasladó material desde una cantera cercana a la ruta 190 con el fin de no interrumpir los trabajos al finalizar la 152.

Una vez concluida esa intervención, el siguiente compromiso es con los productores del Paso del Loro, en la zona que arranca en la ruta 143 hacia el oeste.

Al cierre del encuentro, las partes coincidieron en la importancia de sostener este espacio de diálogo y dar continuidad al trabajo articulado entre la Cámara de Comercio, el sector ganadero y los organismos del Estado provincial, con el objetivo de que cada inversión redunde en mejoras concretas y duraderas para quienes producen en el territorio.

Fuente: Cámara de Comercio