Alvear celebró el 25 de Mayo con un fuerte mensaje de unidad, trabajo y compromiso comunitario

Alvear

25 de Mayo - La ceremonia fue encabezada por el intendente Alejandro Molero y contó con la participación de funcionarios del gobierno departamental, legisladores, concejales, representantes de instituciones intermedias, veteranos de Malvinas, fuerzas de seguridad, reinas, embajadoras y establecimientos educativos, en una mañana marcada por el acompañamiento popular y el sentido de pertenencia.

Desde temprano, vecinos de distintos puntos del departamento comenzaron a ocupar ambos márgenes de la avenida principal para participar de la celebración patria, que tuvo como una de sus principales postales la enorme bandera argentina suspendida sobre las principales cuadras de avenida Alvear Oeste, abrazando simbólicamente a toda la comunidad alvearense.

Las banderas de ceremonias de escuelas, instituciones, veteranos de guerra y fuerzas de seguridad acompañaron el desarrollo del acto bajo los colores celeste y blanco, en una jornada donde la comunidad volvió a reunirse no solo para recordar los hechos de 1810, sino también para compartir, sentir y reafirmar los valores vinculados a la unidad, la identidad y la construcción colectiva.

La ceremonia incluyó presentaciones artísticas a cargo del Ballet Municipal de Adultos Mayores, que ofreció distintos cuadros de danzas tradicionales cargados de emoción e identidad cultural. Zambas, chacareras y posteriormente el tradicional Pericón Nacional acompañaron una de las celebraciones patrias más convocantes de los últimos años en el departamento.

Durante el acto, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, estuvo a cargo del discurso oficial, donde trazó un paralelismo entre el espíritu revolucionario de Mayo y la actualidad de General Alvear.

“El progreso no aparece solo, hace falta compromiso, diálogo y mucho trabajo”, expresó el funcionario, quien destacó además las políticas vinculadas al desarrollo económico, la obra pública, los servicios, el deporte, la cultura y la cercanía con los vecinos.

En otro tramo de su mensaje, Tieppo sostuvo que “la política tiene sentido cuando escucha, cuando está presente y cuando se transforma en una verdadera herramienta de transformación”, reivindicando el compromiso de la gestión municipal con el crecimiento y el bienestar de la comunidad.

A más de 200 años de la conformación de la Primera Junta de Gobierno, el acto volvió a poner en valor el legado de quienes impulsaron el nacimiento de la patria y la importancia de sostener, desde el presente, una comunidad organizada, participativa y comprometida con su futuro.

El cierre de la jornada estuvo acompañado por integrantes del área de Discapacidad, quienes prepararon tortas fritas para compartir entre los presentes, aportando uno de los momentos más cálidos y representativos del encuentro comunitario.

Con una amplia convocatoria popular y una fuerte presencia de los símbolos patrios, General Alvear volvió a vivir una jornada atravesada por la identidad, la cultura y el encuentro de toda la comunidad.