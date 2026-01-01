Más de 5.300 litros de aceite vegetal usado fueron recuperados en Alvear

Alvear

22 de Mayo - La Municipalidad de General Alvear, a través de la Asesoría de Gestión Ambiental, continúa promoviendo el programa de recuperación de Aceite Vegetal Usado (AVU), una iniciativa que busca evitar la contaminación ambiental y fomentar la producción de biocombustibles de segunda generación.

La Municipalidad de General Alvear, a través de la Asesoría de Gestión Ambiental, continúa promoviendo el programa de recuperación de Aceite Vegetal Usado (AVU), una iniciativa que busca evitar la contaminación ambiental y fomentar la producción de biocombustibles de segunda generación.

Actualmente, 23 comercios gastronómicos forman parte del programa y, en lo que va del año, ya se recuperaron más de 5.300 litros de aceite vegetal usado, que posteriormente son procesados por las empresas RBA Ambiental y DHSH. Ambas transforman este residuo contaminante en biocombustibles avanzados, evitando que contamine el agua y el suelo.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, destacó la importancia de esta iniciativa: “el aceite vegetal usado no debe tirarse a la acequia ni a la cocina porque contamina y genera obstrucciones. Con este programa logramos darle un tratamiento adecuado y convertirlo en biocombustible”.

Además, recordó que los vecinos también pueden colaborar acercando el aceite utilizado en sus hogares a los puntos de acopio ubicados en la Asesoría de Gestión Ambiental y en las delegaciones de Bowen, Alvear Oeste y San Pedro del Atuel.

Por su parte, Emilio Aballay, empleado de uno de los comercios adheridos al programa, valoró la facilidad del sistema de recolección: “es muy sencillo, las empresas te dejan los recipientes, retiran el aceite una vez al mes y listo. Es una muy buena alternativa para evitar contaminar”.

Desde el Municipio invitaron a más comercios gastronómicos y grandes generadores de aceite a sumarse a la propuesta, acercándose a la Asesoría de Gestión Ambiental para recibir asesoramiento y adherirse al programa.

Para Adherirse al Programa AVU:

Grandes Generadores:

(+ de 20 litros por mes). Recibirán de forma gratuita el contenedor para acopio y el servicio de recolección.

Pequeños Generadores:

(- de 20 litros por mes). Deberán acercar el Aceite Vegetal Usado, en botellas o bidones con tapa, a la Asesoría de Gestión Ambiental y en las delegaciones de Bowen, Alvear Oeste y San Pedro del Atuel.

Asesoría de Gestión Ambiental: Paso de los Andes y Roca o comunicarse al 2625 427611. Lunes a viernes de 8 a 13hs.