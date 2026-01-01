La velada patriótica se vivió en el teatro Antonio Lafalla

Alvear

25 de Mayo - General Alvear vivió una noche cargada de emoción, identidad y tradición en el Cine Teatro Antonio Lafalla, donde se desarrolló la tradicional Velada Patriótica organizada por la Municipalidad de General Alvear, con una gran participación de vecinos y artistas locales.

El espectáculo contó con una importante convocatoria de público que colmó las instalaciones del teatro para compartir una propuesta cultural pensada especialmente para las familias alvearenses en la víspera de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La directora de Cultura de la Municipalidad de General Alvear, María Delia Achetoni, destacó el acompañamiento de la comunidad y remarcó el espíritu con el que fue organizada la gala patriótica.

“El objetivo de esta noche patriótica tiene que ver con poder hacerlo con la gente, con los vecinos de General Alvear, y que también puedan venir a disfrutar de este gran espectáculo. La verdad es que el teatro rebalsó de espectadores”, expresó.

Sobre el escenario participaron los talleres municipales de Ciudad y distintos barrios del departamento, entre ellos San Carlos, Bowen, Barrio Parque Pellegrini y Los Ranqueles, mostrando el trabajo artístico y cultural que se desarrolla durante todo el año en cada uno de esos espacios.

La propuesta incluyó distintas expresiones del folclore argentino, recreando bailes tradicionales de la época colonial y las músicas más representativas de aquellos años. Además, en el hall del teatro, integrantes de los talleres municipales repartieron escarapelas tejidas al crochet, poemas y glosas especialmente preparadas para la ocasión.

“Era un poco contar qué bailes había en esa época, cuáles eran las músicas que más se escuchaban en ese momento, y culminamos con la huella, que realmente nos sorprendió a todos. Excelente este grupo folclórico”, señaló Achetoni.

La noche cerró con una fuerte ovación del público y un clima de profundo sentimiento patrio, reafirmando el valor de la cultura y de estos encuentros que fortalecen la identidad y el sentido de comunidad.

Finalmente, desde Cultura extendieron la invitación a todos los alvearenses para seguir acompañando este tipo de propuestas: “Cada vez que haya una noche patriótica o una noche de gala, están todos más que invitados a participar de estos eventos, porque son para ustedes, para la gente de General Alvear”.