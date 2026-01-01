La Alvearense Paula Giménez es una de las detenidas en Libia cuando se dirigía a la Franja de Gaza

Alvear

25 de Mayo - Paula Giménez y Lucas Aguilera integran el equipo de la misión Global Sumud Maghreb internacional.

La organización del convoy humanitario internacional Global Sumud Maghreb denunció este domingo la detención de integrantes de su delegación internacional en Libia del Este, mientras avanzaban en una misión humanitaria con destino a Gaza. Entre las personas retenidas se encuentran los mendocinos Paula Giménez y Lucas Aguilera.

Ambos, directores de investigación en el medio NODAL, integran la misión humanitaria internacional como parte del equipo de salud y acompañamiento del convoy con destino a Gaza. Según la organización, una delegación del convoy se acercó al puesto de control militar de la ciudad de Sirte para intentar negociar el paso de la caravana con las autoridades del este de Libia, controladas por el mariscal Jalifa Haftar. A partir de entonces, se perdió completamente la comunicación con ese grupo, sin información oficial sobre su situación ni paradero.

Los integrantes de la misión, que salió el pasado 8 de mayo de Argelia y atravesó Túnez y el oeste de Libia, atribuyeron en sus redes sociales la desaparición de sus compañeros —originarios no solo de Argentina, sino también de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez— a una posible detención por parte de las autoridades de Bengasi.

La situación ocurre pocos días después de la interceptación de la Flotilla Global Sumud por parte de fuerzas israelíes en aguas internacionales del Mediterráneo, cuando otra misión humanitaria intentaba llegar a Gaza por vía marítima.

Aquel operativo generó repudio internacional luego de la difusión de videos públicos que mostraron el maltrato y hostigamiento ejercido por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, contra integrantes de la misión humanitaria interceptada. El secuestro de la flotilla humanitaria, que transportaba ayuda hacia Gaza, estuvo marcado por detenciones ilegales, agresiones físicas y tratos degradantes contra activistas internacionales.