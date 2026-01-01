Conducía ebrio y lo detuvieron

Alvear

20 de Mayo - Un hombre de 36 años de edad quedó detenido este miércoles tras circular a toda velocidad y alcoholizado.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 5:30 horas de la mañana de este miércoles, durante un patrullaje preventivo, cuando personal policial detectó un vehículo Mercedes Benz, circulando a alta velocidad por avenida Alvear Este, a la altura de Calle Silvio Tricherri.

Tras interceptarlo, los efectivos constataron que el conductor presentaba signos de haber ingerido alcohol, por lo que se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo de 1,41 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia, se procedió al secuestro del vehículo, un Mercedes Benz color negro.

Intervino la autoridad contravencional correspondiente.

Foto: Archivo