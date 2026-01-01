La Asesoría de Gestión Ambiental fortalece el trabajo de huertas en el departamento

Alvear

21 de Mayo - La Asesoría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de General Alvear continúa fortaleciendo el trabajo de huertas en distintas instituciones del departamento. En esta oportunidad, las acciones se desarrollan junto al Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, donde la huerta se utiliza como una herramienta terapéutica, educativa y de promoción de hábitos saludables.

Desde el programa “La Huerta en Tu Escuela”, el municipio acompaña con asesoramiento técnico, capacitación y seguimiento de los espacios de cultivo, una propuesta que ya se implementa también en escuelas, merenderos y hogares de adultos mayores.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, explicó que el objetivo es “replicar la importancia que tiene trabajar la tierra, no solamente para producir alimentos sanos, sino también por el contacto con la naturaleza y la calma que genera”.

En el establecimiento, la iniciativa forma parte del proyecto “Alimentación en Entornos Saludables”, que involucra a jardines maternales municipales y busca que los niños conozcan el origen de los alimentos y desarrollen hábitos de alimentación saludable desde temprana edad.

A través de estas experiencias, los niños participan en el cuidado de la huerta, el riego y la cosecha, el trabajo con la tierra favorece, además, el desarrollo de la paciencia, la tolerancia a los procesos y el contacto con el entorno natural, generando espacios de calma y aprendizaje.

Estas acciones reflejan el trabajo articulado entre distintas áreas municipales e instituciones locales, promoviendo espacios de aprendizaje, cuidado y bienestar para los niños del departamento