Ofrecen una capacitación gratuita en comunicación y storytelling visual

Alvear

21 de Mayo - La Municipalidad de General Alvear y la Universidad Nacional de Cuyo presentaron la capacitación “Narrativa Estratégica y Storytelling Visual 360°”, una propuesta gratuita destinada a trabajadores de comunicación, prensa, redes, creación de contenidos y público en general.

La Municipalidad de General Alvear y la Universidad Nacional de Cuyo presentaron la capacitación “Narrativa Estratégica y Storytelling Visual 360°”, una propuesta gratuita destinada a trabajadores de comunicación, prensa, redes, creación de contenidos y público en general.

La actividad fue presentada por el secretario de Gobierno Fabio Gómez Parra y Patricia Cereso de la UNCuyo, quienes explicaron que la propuesta contará con modalidad presencial y la instancia final será virtual, con certificación avalada por la UNCuyo.

Esta capacitación busca aportar herramientas vinculadas a la comunicación, el contenido digital y el uso de plataformas y estará a cargo de la Lic. María Gabriela Balls, periodista y docente de la UNCuyo.

La misma se desarrollará el viernes 29 de mayo de 15 a 19 horas y el sábado 30 de mayo de 9 a 12, en el Polo Educativo Superior. Las inscripciones se realizan de manera online a través del enlace: https://bit.ly/capacitacioncomunicacion, también se puede solicitar información al 2625446431 o dirigirse el mismo viernes y anotarse.