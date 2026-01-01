Comenzó el curso gratuito de Auxiliar en Construcción en Seco

Alvear

20 de Mayo - Este martes, en la Dirección de Educación de General Alvear, inició el curso gratuito de “Auxiliar en Construcción en Seco”, una capacitación con certificación oficial y homologación nacional que se desarrolla mediante un convenio entre la Municipalidad de General Alvear y la Dirección de Educación Técnica y Trabajo de la Provincia.

Este martes, en la Dirección de Educación de General Alvear, inició el curso gratuito de “Auxiliar en Construcción en Seco”, una capacitación con certificación oficial y homologación nacional que se desarrolla mediante un convenio entre la Municipalidad de General Alvear y la Dirección de Educación Técnica y Trabajo de la Provincia.

La propuesta tuvo una gran convocatoria, por lo que se conformaron dos grupos de más de 50 alumnos cada uno, con participantes de General Alvear y también de distritos vecinos de San Rafael.

Durante los próximos tres meses, los asistentes recibirán formación teórica y práctica sobre sistemas de construcción en seco, utilización de materiales, armado de estructuras, lectura de planos, confección de presupuestos y manejo de herramientas específicas.

El curso está destinado a público en general, con el objetivo de fortalecer la capacitación en oficios y generar nuevas oportunidades laborales para los vecinos del departamento.