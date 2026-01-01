Rus se reunió con productores de Alvear y ratificó que “no habrá impunidad para ningún policía que delinca”

Alvear

21 de Mayo - La ministra de Seguridad y Justicia encabezó un encuentro con productores ganaderos del Sur provincial junto al jefe de la Policía de Mendoza, autoridades de Ganadería y el intendente de General Alvear. Durante la reunión se abordaron medidas del Plan Estratégico contra el Abigeato, mejoras tecnológicas para controles rurales y el avance de la investigación por el policía detenido.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con productores ganaderos de General Alvear para abordar la situación de la seguridad rural en el Sur provincial y avanzar en nuevas herramientas de prevención y control del delito rural.

Del encuentro participaron el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo; el intendente de General Alvear, Alejandro Molero; el director de Ganadería, Roberto Francisco Ríos y el representante del Ministerio de Producción en zona Sur, Andres Vavrik.

Durante la reunión, Rus realizó un balance de las acciones implementadas en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, que desde el año pasado reforzó controles rurales, operativos sobre faena clandestina y patrullajes preventivos en zonas productivas.

“Para nosotros era muy importante escuchar de primera mano al productor. El sector ganadero es fundamental para la economía de Mendoza y entendemos las inquietudes que hoy existen”, sostuvo la ministra.

En relación con el policía detenido en la causa que se investiga en General Alvear, Rus fue contundente: “Es un policía que no honra el uniforme y sobre él tiene que caer todo el peso de la ley. No representa a la Policía de Mendoza”.

La ministra aclaró además que no habrá cambios en la conducción de la Policía Rural y confirmó que se continuará fortaleciendo el trabajo operativo y los controles internos dentro de la fuerza.

“Vamos a seguir muy de cerca esta causa y cualquier situación irregular será investigada. Pero no se puede trasladar un hecho aislado a toda la institución”, remarcó.

En ese marco, Rus anunció nuevas medidas para fortalecer la seguridad rural en el Sur provincial. Entre ellas, la implementación de actas digitales para procedimientos de control ganadero, una herramienta que permitirá mejorar la trazabilidad y supervisión de los operativos policiales y administrativos vinculados al traslado de animales.

Además, confirmó la incorporación de conectividad satelital para móviles de la Policía Rural mediante antenas Starlink, con el objetivo de mejorar la comunicación y la capacidad de respuesta en zonas alejadas.

La ministra también destacó el avance de los anillos digitales interdepartamentales en el Sur mendocino, con 44 cámaras instaladas en rutas y corredores estratégicos que conectan San Rafael, General Alvear y Malargüe.

“Los productores muchas veces detectan vehículos sospechosos vinculados al robo de ganado. Estas herramientas tecnológicas permiten fortalecer los controles y mejorar la capacidad de reacción”, explicó.

Por su parte, el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, respaldó el accionar judicial y administrativo en la causa y afirmó que “aquel policía que delinque es un delincuente y vamos a ser implacables”.

“No nos preparan para delinquir, nos preparan para ser servidores públicos. El personal policial honorable es la enorme mayoría de la fuerza”, señaló.

En materia operativa, las autoridades detallaron que durante el último año se incorporaron nuevos efectivos, móviles y camionetas para reforzar la presencia de la Policía Rural en zonas de grandes extensiones territoriales del Sur provincial.

Asimismo, se confirmó la realización de una nueva reunión entre productores y autoridades de la Policía Rural para continuar fortaleciendo la coordinación directa con el sector ganadero.